Savaş tehdidi: ABD siber ordusu, Rusya'ya saldırdı! - Son Dakika
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Savaş tehdidi: ABD siber ordusu, Rusya'ya saldırdı!

03.06.2022 00:38
Savaş tehdidi: ABD siber ordusu, Rusya'ya saldırdı!

ABD, Ukrayna'yı desteklemek için siber saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. ABD'den gelen bu açıklama, siber savaşın ayak sesleri olabilir.

Yaklaşık üç aydır devam eden Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın siber boyutu her geçen gün daha büyüyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan ABD Siber Komutanlığı Başkanı, Ukrayna'yı desteklemek için Rusya'ya saldırdıklarını doğruladı.

ABD, Rusya'ya siber saldırı ve bilgi operasyonları başlattı

Sky News'te yer alan habere göre, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa dijital dünyada farklı ülkeler de katılıyor. ABD Siber Komutanlığı Başkanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone, Ukrayna'yı desteklemek için siber saldırı operasyonları gerçekleştirdiğini dile getirdi.

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General Paul Nakasone'a göre bu tarz siber saldırılar, sadece Ukrayna'yı desteklemek için değil, aynı zamanda ABD altyapısını savunmak için de gerçekleştirildi. Rusya tarafından kontrol edilen siber saldırganların, ABD'ye karşı kullanabilecek araçlara sahip olduğunu söyledi.

Savaş tehdidi: ABD siber ordusu, Rusya'ya saldırdı!

ABD Siber Komutanlığı Başkanı, Rusya'ya yönelik yapılan saldırıları detaylandırmadı. Verdiği demeçte, "Tam kapsamda bir dizi operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar saldırı, savunma ve bilgi operasyonları olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar bildiklerimiz kadarıyla ABD, istihbarat alışverişi için 16 farklı ülkede Siber Komutanlık uzmanlarını görevlendirdi. ABD Siber Komutanlığı Başkanı'na göre bu saldırılar, müttefik ülkeler tarafından da kabul edildi ve müttefiklerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.

"Bir düşmansanız olduğunda bir araca çok para harcarsınız. Bu aracı bir dizi farklı izinsiz girişte kolayca kullanmayı umuyorsanız, düşmanınız aniden ortaya çıkar. Bu, çok çeşitli ağlarda onaylanır ve saldırı yapma yeteneğinizi kaybedersiniz."

Savaş tehdidi: ABD siber ordusu, Rusya'ya saldırdı!

Aslında ABD'nin, Ukrayna'ya destek amaçlı saldırılar gerçekleştirmesi doğal karşılanabilir. Çünkü bilindiği üzere Rusya istila etmeye başlamadan önce iletişim şirketi Viasat'a saldırdı. Bu sayede Ukrayna ordusunun iletişim kurmasını engelledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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