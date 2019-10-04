Savaş, terör ve afetlerden zarar gören tam 501 camiyi onardılar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye, Filistin, Filipinler, Haiti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2015-2019 yılları arasında savaş, terör ve doğal afetlerden dolayı tamamen yıkılan veya hasar gören camilerin inşası, bakım onarım ve tefrişatını yaparak yeniden ibadete açılmasını sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Vakfın yurt içindeki bin 3 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda dünya üzerinde ve İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Türkiye Diyanet Vakfının insan hayatına dokunan her alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğuna dikkati çeken Polat, insani ve hayri hizmetlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanında İslam'ın sembolü camilerin inşası, bakım, onarım ve tefrişatı gibi konularda da önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Bu kapsamda 2015-2019 yılları arasında Suriye, Filistin, Filipinler, Haiti ülkeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde savaş, terör ve doğal afetlerden dolayı tamamen yıkılan veya hasar gören 501 caminin imar ve inşasını gerçekleştirdiklerini belirten Polat, "Suriye'deki iç savaşta tamamen yıkılan veya zarar gören camilerin yapım ve onarım işlerini aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 250, Zeytindalı harekat bölgesinde 38, Elbab bölgesinde 42 ve Cinderes bölgesinde 3 olmak üzere toplamda 333 cami ve mescidin tadilatını tamamlayarak yeniden ibadete açılmasını sağladık. Zeytindalı harekat bölgesinde 134 cami ve mescidin tadilatı devam ediyor. İnşallah onları da bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Onarımı devam eden camiler de tamamlandıktan sonra Suriye genelinde toplamda 467 caminin bakım ve onarımı Vakfımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.

FİLİSTİN'DE 9 CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Filistin'e bağlı Gazze Şeridi'nde 1987 yılından beri süren özgürlük mücadelesi sırasında dini tesislerin defalarca kez İsrail tarafından yıkıma uğradığına dikkati çeken Polat, "2008 yılındaki savaş sırasında yıkılan camilerden 9 adedi her daim bölge halkının yanında olan Türkiye adına Vakfımız tarafından 2017 yılında yeniden yapılarak Gazze Müslümanlarının istifadesine sunuldu. Bu camilerin elektriği güneş enerjisinden karşılanabiliyor. Hayri ve insani yardım çalışmalarımızın da devam ettiği bölgede Müslümanların ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE 152 CAMİNİN YAPIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölücü terör örgütü PKK'nın ülkeye verdiği zarar ve tahribatın en bariz örneklerinden birisinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ibadethanelerde yaşandığını ifade eden Polat, Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin, Şırnak ve Yüksekova'da terörden zarar gören 152 cami ve mescidin yapım ve onarımının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilerek, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla huzura kavuşan bölgede vatandaşların istifadesine sunulduğunu söyledi. Polat, savaş ve terör olaylarının yanı sıra kriz bölgelerinde doğal afetlerden etkilenen camilerin yapım ve onarımının da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Doğal afetlerden dolayı 2015 ve 2016'da Filipinler'de 3 adet cami sıfırdan inşa edilmiş olup, 3 adet caminin ise tadilatı yapıldı. Haiti'de ise 1 cami sıfırdan inşa edilerek Müslümanların istifadesine sunuldu. Dünyanın dört bir yanında İslam'ın sembolü, birlik mekanı camilerimizin inşası, bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarımıza hayırsever milletimizin desteğiyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Neşra Durmaz/İHA)