Son Dakika Haberleri: Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu
Son Dakika Güncel Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

32 dakika önce

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.

Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu, System.String[]

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki 'Sanicole Airshow' sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-SU-27 jetinin hareket etmesi

-SU-27 jetinin motorundan yarattığı hava akımıyla 2 görevlinin savrulması


Ukrayna, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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