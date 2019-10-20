Son Dakika Haberleri: Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu
Son Dakika Dünya Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

1 saat önce

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.

Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu, System.String[]

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki 'Sanicole Airshow' sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.


Ukrayna, Belçika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun
Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti Trump, Kongre'ye yüklendi: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:43:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]