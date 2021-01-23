Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular - Son Dakika

Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular

23.01.2021 12:15

Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular Model uçak yaparken savaş uçağı restore etmeyi öğrendiler Türkiye'nin gönüllü savaş uçağı restorasyoncuları Bursa'da modelcilik kulübü üyeleri hurda savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdu.

Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular

Model uçak yaparken savaş uçağı restore etmeyi öğrendiler

Türkiye'nin gönüllü savaş uçağı restorasyoncuları

BURSA - Bursa'da modelcilik kulübü üyeleri hurda savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdu.

Bursa Modelcilik Kulübü Üyesi 40 kişi, model araç ve uçak yaparken savaş uçağı restore etmeyi de öğrendi. Hobi olarak savaş uçağı restore eden kulüp üyeleri, hurda haldeki 1952 model savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. 1957 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılan ve 1980 yılına kadar keşif ve gözetleme görevi yapan savaş uçağı emekliye ayrıldı. Bu uçak Bursa Uludağ Üniversitesine hediye edildi. Burada uzun yıllar kalan uçak bakımsızlıktan hurda haline geldi. Bursa'da hobi olarak modelcilik işi yapan 40 meraklı, modelcilikte kendilerini geliştirerek savaş uçağı restore etmeyi de öğrendi. Türkiye'deki çok sayıda hurda haldeki savaş uçağını restore eden kulüp üyeleri en son Uludağ Üniversitesinde bulunan savaş uçağını uzun çalışmanın ardından restore edip ilk günkü hale getirdi. Kulüp üyelerinin yaptığı çalışmalar Türk Hava Kuvvetleri tarafından da aslına uygun olup olmadığı konusunda denetleniyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde duran uçak ziyaretçilerini bekliyor.

Bu işi tamamen hobi olarak yaptıklarını ifade eden Bursa Modelcilik Kulübü Başkanı Taner Gündoğdu, "1984 yılında plastik ölçekli modelcilik hobisine başladım. Zamanla bu hobinin içinde kendimizi geliştirerek gerçek savaş uçaklarını restore etmeye başladık. Buradaki amacımız insanlara bir farkındalık kazandırmak sahip olmuş olduğumuz değerleri gelecek nesillere aktarmak kulübümüzde insanlara hem hobi kazandırıyoruz. Hem de sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Uludağ Üniversitesinde hatıra uçağı olarak teşhir edilen RF 84 uçağını restore edince bunun bakıma ihtiyacı olduğunu gördük. Ekibimizle bir araya gelerek uçağı restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturduk. Restorasyonda uçağın tüm yenileme işlemlerini aslına uygun yaptık. Türk Hava Kuvvetlerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda uçağın ilk yıllarda uçtuğu halindeki gibi restore ettik. Model uçak yaparken gerçek uçak restorasyon yapmayı öğrendik. Türk Hava Kuvvetleri yaptığımız çalışmaları gelip denetliyor" dedi.

Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular
Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular
Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular
Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular

Restorasyon, Savaş, Bursa, Uçak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Savaş uçağını restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdular - Son Dakika


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