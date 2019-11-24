Son Dakika Haberleri: Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
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Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu

6 saat önce

Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtulduVahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının motoru havadayken alev aldı.

Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu

Vahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının motoru havadayken alev aldı. Kaptan ve yardımcı pilotlar, fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Olay, 16 Kasım'da meydana geldi. Hindistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Mikoyan MiG-29K tipi savaş uçağının motoru, Goa eyaletindeki Vasco da Gama kenti üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada, teknik arıza sonucu alev aldı. Uçağın kaptan ve yardımcı pilotları, fırlatma koltuğu ile kurtuldu. Yerel medya, kaptan pilotun, düşüşe geçen uçağın yönünü yerleşim yerlerinin dışına doğru çevirdiğini ve yardımcı pilot ile birlikte uçaktan atladıklarını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bir eğitim görevi sırasında, Dabolim'deki INS Hansa'dan ayrıldıktan sonra MiG-29K eğitim uçağının motoru, teknik arıza nedeniyle alev aldı. Pilotlar Kaptan M. Sheokhand ve Teğmen Cdr. Deepak Yadav güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile kurtuldu' denildi.

Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:02 Kaynak: DHA
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