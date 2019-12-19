Savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeybatı ve güneyindeki yerleşkelere saldırdı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeybatı ve güneyindeki yerleşkelere saldırdı. Gerçekleştirilen hava saldırılarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib çevresindeki köylere saldırdı. Saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Evlerin hedef alındığı saldırılarda Maaret el Numan köyünde 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Tell Mardikh köyünde ise aralarında 1 çocuğun bulunduğu 2 sivil ağır yaralandı, İdlib'in güneyindeki Farika köyünde de 2 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı aktarıldı. Yerel kaynaklara göre saldırılardan kaçan siviller evlerinden ayrılıp Halep ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelere geliyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]