Son Dakika › Dünya › Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde - Son Dakika Dünya
Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde
6 saat önce
Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi. Saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha ilçesinde, bir hastaneyi hedef alan saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait bir gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:35
Son Dakika Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Yaşlı adam, tartıştığı iki kadın tarafından yakılarak öldürüldü Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?