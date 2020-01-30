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Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde
6 saat önce
Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi.
Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi. Saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin yaralandığı bildirildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:42
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