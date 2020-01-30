Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde - Son Dakika Dünya

Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde

6 saat önce

Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi.

Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi. Saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin yaralandığı bildirildi.View on euronews

Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde

İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:42 
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