Son Dakika Haberleri: Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı

Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı

3 saat önce

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı, System.String[]
Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı. 

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TUNCELİ,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:47 Kaynak: DHA

PKK, Tunceli, Güncel
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