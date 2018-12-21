Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı (1)
3 saat önce
Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.
Tunceli
'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK
ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:13 Kaynak: DHA
Savaş Uçakları, Tunceli'de Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı
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