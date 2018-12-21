Son Dakika Haberleri: Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı (Arşiv) (2)

Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı (Arşiv) (2)

1 saat önce

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı (Arşiv) (2), System.String[]
Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:39 Kaynak: DHA

PKK, Tunceli, Güncel
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