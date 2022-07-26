Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor! - Son Dakika
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Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor!

26.07.2022 11:06
Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor!

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte savaş uçaklarının pilotların zihinlerini okuması ve ona göre yardımcı olması hedefleniyor.

Pilot ve uçakların bütünleşmesi oldukça önemli. Görevlerin başarı ile tamamlanabilmesi için uçakların pilotlar için adeta bir uzuv haline gelmesi gerekiyor. Günümüzde pek çok uçak da pilotların kullanımına yardımcı olmak için tasarlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise bu durum daha da gelişecek gibi görünüyor.

Savaş uçaklarında yapay zeka dönemi

2030'lu yıllara geldiğimizde savaş pilotlarının uçakları ile olan bağının daha da artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürütülürken, yapay zeka teknolojisi ile birlikte uçaklarının pilotların zihinlerini okuması ve ona göre yardımcı olması hedefleniyor.

En çok merak edilen soru! Türkiye uçak motoru yapabiliyor mu?

BAE Systems, Rolls-Royce, MDBA ve Leonardo şirketleri tarafından tasarlanan Tempest jeti de tam da bu hedefe yönelik olarak üretilecek. Fiziksel olarak güçlük çektiği ya da aşırı stres altında olduğu durumlarda uçağın yapay zeka sistemi devreye girerek pilota yardımcı olacak.

Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor!

Pilotun kaskındaki sensörler beyin sinyallerini ve diğer tıbbi verileri izleyecek. Böylece yapay zeka uçuş sırasında büyük bir biyometrik ve psikometrik bilgi veri tabanı hazırlayacak. Pilotun uçuş karakterini kavrayacak olan sistem, gereken durumlarda devreye girerek çeşitli görevleri üstlenebilecek.

Örnek vermek gerekirse; bir pilot yüksek G kuvveti altında bayılırsa yapay zeka durumu anlayarak kontrolü ele alacak. BAE Systems, 2027 yılına kadar bu teknolojilerin bazılarını test edecek bir prototip jeti üreteceklerini açıkladı. Bu prototip uçak üzerinde 60 farklı yazılım test edilecek.

Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor!

Tempest savaş jeti ilk olarak 2018 yılında bizlere sunulmuştu. O günden bu yana her anlamda gelişen uçağın ağırlığı azaltıldı ve daha aerodinamik bir tasarıma kavuştu. Yeni savaş jetinin yapay zeka teknolojisinin yanı sıra dronları da aktif olarak kullanması bekleniyor. Savaş uçağı havalandığımda etrafında küçük bir dron ordusu ile hareket etmesi planlanıyor.

Yeni teknolojiler ile birlikte savaş uçakları yeni bir boyut kazanacak. Yapay zeka ve dron teknolojisi ile birlikte pilotlar için çok daha güvenli bir ortam yaratılması muhtemel görünüyor. Peki siz yeni nesil savaş uçakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Pilot, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savaş uçakları yeni bir boyut kazanıyor! - Son Dakika

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