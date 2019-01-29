Son Dakika Haberleri: Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

16 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şüra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

Eskişehir, TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok! Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu

Sinan Çetin, "Hastane Masraflarını Ödemedi" Diyen Cem Özer'e Sitem Etti HDP Cizre Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 11:58:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]