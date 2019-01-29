Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı (2)
2 saat önce
TUTUKLANDIFETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:03 Kaynak: DHA
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