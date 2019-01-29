Son Dakika Haberleri: Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı (2)

Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı (2)

14 dakika önce

TUTUKLANDIFETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu 8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:37:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savaş Uçaklarının Harekât Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]