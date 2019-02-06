Son Dakika Haberleri: Savaş ve Akın'dan Efeler Çıkarması

Savaş ve Akın'dan Efeler Çıkarması

39 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Adnan Menderes Mahallesi'nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.

Savaş ve Akın'dan Efeler Çıkarması, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Adnan Menderes Mahallesi'nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, Savaş ve Akın'a eşlik etti. Savaş ve Akın'a ziyaretlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğraf çektirdi. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın ise Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederlerken, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Aydın, Efeler, Politika
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