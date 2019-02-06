Savaş ve Akın'dan Efeler Çıkarması
39 dakika önce
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Adnan Menderes Mahallesi'nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
ile Efeler
Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın
, Efeler Adnan Menderes
Mahallesi'nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile MHP
Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, Savaş ve Akın'a eşlik etti. Savaş ve Akın'a ziyaretlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğraf çektirdi. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın ise Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederlerken, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiler. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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