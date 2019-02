Savaş ve Akın Esnafın Sıkıntılarını Dinledi

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın , Efeler Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyaret esnasında AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, Mustafa Savaş ile Ümmet Akın'a eşlik etti.Ziyaret sırasında konuşan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Her zaman söylediğimiz gibi 31 Mart akşamı Aydın'da bir destan yazılacak, bu destanı tüm Türkiye konuşacak diyoruz. Bizlerde çalışmalarımıza ara vermeden arttırarak devam ediyoruz. Bugün de Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyoruz. Esnaf arkadaşlarımız ile yaptığımız istişareler sonrasında ise Ayakkabıcılar Çarşısı'nın özel ihtiyaçları var bu tarihi pazar yerinin farklı bir konsepte ihtiyacı var. Konuyla ilgili de Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın'ın çalışmaları devam ediyor" dedi.Bölgenin en önemli sıkıntılarının başında trafik ve otopark sorununun geldiğine işaret eden Savaş, "Ama maalesef 5 yıldan bu yana otopark problemi çözülmedi. bu saatten sonra da zaten çözülmez. Biz Nisan ayından itibaren Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın ile birlikte ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Aydın'ımızın en büyük İlçesi olan Efeler ilçemizin sorunlarını peş peşe en kısa zamanda çözeceğiz. İşgaliye ücretleriyle ilgili olarak özellikle yılda bir alınan esnafımızın söylediği 35 liradan bin 500 liraya çıkarıldığını dile getirdiler. Hakikaten fahiş bir artış, 20 kattan fazla bir artış. Anlarım 35 liradan 50 ve 60 liraya çıkar da, 35 liradan bin 500 liraya çıkması çok korkunç bir durum. Ben her defasında ifade ediyorum biz esnaflarımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız, esnafımızın yanında olarak yüklerini hafifleten bir belediye başkanı olarak önümüzdeki dönem esnafımızın yanında olarak birlikte ve beraber bu kenti hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işgaliye harçlarından şikayetçi olan esnaf ise, "Büyükşehir Belediyesi'nden çok dertliyiz. Bizler esnaf olarak Büyükşehir Belediyesi'nin hiç bir hizmetinden yararlanamadık. Bin 500 lira işgaliye ücreti de nedir? Yazıklar olsun. Seçimlerde gereken cevabı alacaklar" diyerek sıkıntılarını dile getirdi."Halkı hizmete doyuracağız"Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, şunları kaydetti: "Ben mevcut Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Çerçioğlu'na buradan sesleniyorum. Karikatür Belediye Başkanlığını ve bizimle dalga geçmeyi bıraksın, gelsin Ayakkabıcılar Çarşısı'na buradaki insanlar neden iş yapamıyor onun için bir analiz yapsın ve onun üzerinden çalışsın. Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki esnaf arkadaşlarımız söylüyorlar, 10 yıl önce esnaflarımız 200-300 kişiye ürünlerini satarken şu anda bu sayı 20'lere düşmüş durumda. ' Özlem Çerçioğlu 'nu seçersem herhalde 5 sene sonra bu sayı 3'lere düşecek, o yüzden oy vermeyeceğim' diyor. Acilen hanımefendinin elinde yetki var bu şehrin otopark sorununu ve trafik sorununu bir an evvel çözüme ulaştırarak vatandaşları bu eziyetten kurtarsın. Bizler Aydın'ımızın geleceği olacağız. 1 Nisan 'dan itibaren Mustafa Savaş Başkanımla Aydın'ımızı ve Efeler'imizi hizmete doyuracağız." - AYDIN