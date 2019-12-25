Savaş ve Fillikçioğlu'ndan Muaythai şampiyonu Beyza'ya tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Spor Savaş ve Fillikçioğlu'ndan Muaythai şampiyonu Beyza'ya tebrik ziyareti - Son Dakika Spor

Savaş ve Fillikçioğlu'ndan Muaythai şampiyonu Beyza'ya tebrik ziyareti

6 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Uluslararası IFMA-EMF Antalya Muaythai Açık Kupası 46 kilogramda şampiyon olan Beyza Baysan'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

Savaş ve Fillikçioğlu'ndan Muaythai şampiyonu Beyza'ya tebrik ziyareti, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Uluslararası IFMA-EMF Antalya Muaythai Açık Kupası 46 kilogramda şampiyon olan Beyza Baysan'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.


Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Spor Şube Müdürü Serdar Küçük katılırken, Baysan'ın ailesi ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Aydınlı Beyza Baysan, Uluslararası IFMA-EMF Antalya Muaythai Açık Kupası 46 kilogram 12 yaş kategorisinde mücadele etti. Şampiyonada altın madalya alan Baysan, Aydın'ı da gururlandırmıştı.


Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Türkiye Muaythai şampiyonasında derece elde ettikten sonra Dünya Şampiyonası'nda Aydın ilini ve Türkiye'yi temsil edecek olan Beyza Baysan, alacağı dereceyle Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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