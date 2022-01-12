Savaş yeniden başlıyor… - Son Dakika
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Savaş yeniden başlıyor…

12.01.2022 09:36
Savaş yeniden başlıyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun yeni bölümünde adada savaş yeniden başlıyor.

Boğaziçi kuşatmasının ekrana yansıyacağı bölümde Rauf Denktaş hapis cezasına çarptırılırken, Ankaralı ölümü göze alarak tutsak olan Sandy'i kurtarmaya karar veriyor.

Dizinin yirmi birinci bölümünde neler olacak;

Ankaralı ameliyata girmek yerine Samson ve Apollon'a teslim olup Sandy'i kurtarma kararı verir. Takasın gerçekleşeceği yerde Kemal ve Zifir'in meseleyi çözecek bir planı vardır. Rauf ise hızlıca kurulan bir mahkeme sonrası 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Ada, ikinci Erenköy olarak anılan Boğaziçi kuşatması ile mücadele etmektedir. Savaş tekrar başlamıştır.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de…

Kaynak: Bültenler
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Kıbrıs Zafere Doğru, Rauf Denktaş, Trt 1, Savaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş yeniden başlıyor… - Son Dakika

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