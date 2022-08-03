Savaşa rağmen ekinlerini biçen Ukraynalı çiftçiler, ürünlerini satamamaktan endişe ediyor

Savaşa rağmen ekinlerini biçmeyi başaran Ukraynalı çiftçiler, ürünlerini satamamaktan endişe ediyor. İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, Ukraynalı çiftçiler için umut kapısı olsa da Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'in Maksimovka köyünde çiftçilik yapan Anatoly Ternov, bombardıman altında ekinlerini hasat etmeyi başardıklarını ama ürünlerini pazarlama konusunda endişeleri olduklarını belirtti. Bu sene iklim şartlarının elverişli olmasından dolayı 1700 hektarlık arazisinden 500 tonda fazla tahıl elde eden Ternov, çiftliğinin Rus sınırına sadece 6 kilometre mesafede olmasından dolayı ürünlerini satma konusunda çok karamsar. Hiçbir tüccarın bu bölgeye tahıl almak için kamyon gönderemeyeceğini söyleyen Harkivli çiftçi, civarda bu durumda onlarca çiftçi bulunduğunu sözlerine ekledi. Harkiv şehir merkezinin kontrolünü elinde bulunduran Ukrayna güçlerine bağlı askeri birlikler, kentin etrafındaki mevzilerinde zaman zaman Rus bombardımanına maruz kalıyor.