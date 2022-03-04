Son dakika haberi! SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN BAKANLARININ ANTALYA RANDEVUSU - Son Dakika
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Son dakika haberi! SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN BAKANLARININ ANTALYA RANDEVUSU

04.03.2022 10:10

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

ANTALYA'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisinin yer alacağı ADF'ye; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın 11-13 Mart'ta Antalya'da bu yıl ikincisini düzenleyeceği ADF'ye ev sahipliği yapacak Belek NEST Kongre Merkezi'nde son hazırlıklar sürüyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek ADF'de bir araya gelecek. ADF'nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

NATO, DEVLET BAŞKANLARI VE BAKANLAR

'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun ele alınacağı ADF'ye; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Slovenya Cumhurbaşkanı Edı Rama, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadrıu, Kosova Başbakanı Albın Kurtı, Arnavutluk Başbakanı Borut Pahor, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irına Vlah gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisinin katılımı bekleniyor.

4 LİDERLER OTURUMU, 27 PANEL

Bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçinin beklendiği ADF'de; demokratik yönetişim, enerji güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya pasifik bölgesi, dezenformasyonla mücadele, düzensiz göç, terörle mücadele, kadınları güçlendirme, iklim değişikliği, Avrupa güvenliğini yeniden gözden geçirmek gibi konular ele alınacak. Forumda 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 gençlik etkinliği düzenlenecek.

RUS VE UKRAYNALI BAKANLAR BEKLENİYOR

Zirveye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılması bekleniyor. Şubatta katılacakları duyurulan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve iki ülke heyetlerinin katılımı, henüz netlik kazanmadı. İki ülkeden katılımlarla ilgili iptal veya gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

'DİPLOMASİYİ YENİDEN KURGULAMAK'

ADF Eş-Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, geçen yıl Haziran ayında pandemi koşullarında Antalya'da düzenlenen forumun ikincisinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Ekşioğlu, 'Dışişleri Bakanlığı'mızın girişimi olan forum Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde düzenleniyor. Bu çerçevede büyükelçilerimiz, bakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımızla ilgili bütün paydaşlarla yaptığımız istişareler sonucunda bu senenin konusunu 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' olarak belirledik. Pandemi ile birlikte diplomasi uluslararası konjonktürde nasıl değişti, nasıl gelişti ve paydaşlar bundan nasıl etkilendi, 30'dan fazla panelde siyasetçiler, uzmanlar, medya dünyası, akademisyenler ve iş dünyasıyla birlikte tartışılacak" diye konuştu.

20 DEVLET BAŞKANI, 70'TEN FAZLA BAKAN

Bu yılki katılımın gurur verici düzeyde olacağını kaydeden Ekşioğlu, 'Bugün itibarıyla 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisi, 11-13 Mart'ta Antalya'da olacak. Bu da gerçekten çok gurur verici bir gelişme, uluslararası camiadan ne kadar büyük ilgi gördüğünün göstergesi. Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'ya kadar çeşitli uluslararası kuruluşlarla panellerde iş birliği düzenliyoruz. ADF'de sadece diplomasiyi değil gençlikten kadına, iklim değişikliğinden enerjiye, diplomasinin çeşitli alanlarını bu kuruluşlarla birlikte düzenleyeceğimiz oturumlarda ele alacağız" dedi.

'DİPLOMASİ TÜNELİ' VE 'DİJİTAL KULE'

Geçen yıldan farklı olarak forumun büyüdüğünü dile getiren Ekşioğlu, bu sene öğrencilerin de katılacağını belirterek, 'Bu sayın bakanımızın çok önem verdiği bir proje. Türkiye'nin her yerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerini Antalya'da ağırlayacağız. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'mızın bursuyla Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler de Antalya'da olacak. Geçen yıl 'Diplomasi Tüneli' çok ilgi görmüştü. Bu sene tünelimizde diplomasiyi yeniden kurgulamak temasıyla birlikte bu yeni kodlarla biraz daha genişlettik. Bir de 'Dijital Kule' olacak. Dijital sanat, diplomasi ve enformasyonu bir kulede birleştirerek önümüzdeki hafta katılımcılarımızla buluşturacağız" dedi.

Son dakika haberi! SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN BAKANLARININ ANTALYA RANDEVUSU
Son dakika haberi! SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN BAKANLARININ ANTALYA RANDEVUSU
Son dakika haberi! SAVAŞAN İKİ ÜLKENİN BAKANLARININ ANTALYA RANDEVUSU

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GÜNDEM / 4 Mart 2022 GÜNDEM / 4 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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