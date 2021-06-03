Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen ivmeyi yakalayamamıştı. Son yaşanan gelişmelere göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.

YOL AYRIMINA GELİNDİ

Karadağlı'nın diziye veda etmesinin ardından 6 oyuncuyla daha anlaşmaya varıldığı fakat yeni katılan oyuncular da reytinglere istenilen oranda etki edemediği aktarıldı. Savaşçı'nın kadrosunda Emret Komutanım dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Sarp Leventoğlu da yer alıyor. Ancak Berk Oktay'ın Yasak Elma'ya transferinin ardından ipin büyük kısmını tek başına göğüsleyen Leventoğlu'nun da reytinglerdeki düşüşü tek başına engelleyemediği, tüm bu gelişmelerin ardından da Savaşçı ve FOX TV'nin yol ayrımına girdiği öğrenildi.

SON 2 BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı'nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı ifade edildi.