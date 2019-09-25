"Savaşçı"nın 4. Sezon tanıtımları merak uyandırdı!

Tanıtımları yayınlanan "Savaşçı", yeni sezonda yaşanacaklar için şimdiden merak uyandırdı.

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken,Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.