Son Dakika Haberleri: "Savaşçı"nın 4. Sezon tanıtımları merak uyandırdı!
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"Savaşçı"nın 4. Sezon tanıtımları merak uyandırdı!

26 dakika önce

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi'nin hikayesini anlatan "Savaşçı", 4. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tanıtımları yayınlanan "Savaşçı", yeni sezonda yaşanacaklar için şimdiden merak uyandırdı.

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken,Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.

Türkiye, Savaşçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:19 Kaynak: Bültenler
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