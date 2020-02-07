Savaşçı, öğretmenlerin taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savaşçı, öğretmenlerin taleplerini dinledi - Son Dakika

Savaşçı, öğretmenlerin taleplerini dinledi

6 saat önce

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurumları tarafından düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası" öğretmen buluşmaları programı kapsamında Zara'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Savaşçı, öğretmenlerin taleplerini dinledi, System.String[]

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurumları tarafından düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası" öğretmen buluşmaları programı kapsamında Zara'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.


Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, Şube Müdürleri Fatih Aydın ve Muhammed Alpaslan Ünal da katıldı.


Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas'ın eğitim alanında her geçen gün başarı grafiğini artırdığını ifade etti.


Arzu edilen başarıya ulaşılması için eğitim camiasının fedakarca çalıştığını belirten Savaşçı, bunun neticesini en kısa sürede alacaklarının altını çizerek "Valiliğimizin himayesinde bir çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz. Sayın Valimizin Salih Ayhan'ın gerçekten bizlere büyük bir desteği var. Bu destek hepimizi motive ediyor. Eğitim camiası olarak güzel ve samimi bir birlikteliğimiz var. İlimiz genelinde sizlerin de katkıları ile yürüttüğümüz Sanat Sivas ve Spor Sivas projeleri ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda da yeteneklerini ortaya çıkarırken, KÖPRÜ projesi ile de öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak için gayret gösteriyoruz. Hepinize tüm bu çalışmalara sağladığınız katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.


Öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, onların görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. - SİVAS

Mehmet Habib Soluk, Ebubekir Sıddık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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