Savaşçı Tomris Hatun'un hayatını anlatan 'Tomris' filmi 3 Eylül'de vizyonda - Son Dakika

ORTA Asya topraklarının kraliçesi, savaşçı Tomris Hatun'un hayatını anlatan "Tomris" 3 Eylül 'de vizyona girecek. "Tomris" filminin yönetmenliğini üstlenen Atan Satayev, "Tomris'in hayatı ile ilgili kitap veya bilgi çok az sayıda, ama o bilgilerden bir film çıkarttık. 250 kişilik bir ekip ile çalıştık ancak savaş sahnelerinde bin kişiye kadar çıkıyordu. Almira profesyonel bir oyuncu olmasa da rolünü çok güzel oynadı. Almira'nın psikolog olması da bizim için avantaj oldu" dedi. Filmde Tomris Hatun karakterini aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor. Film, Antik Yunan tarihçi Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı. 1 yıl süren çekimde savaş sahneleri için Tursyn 3 ay eğitim aldı. Filmde, Tomris Hatun'un Türk milleti için kazandığı zaferler anlatılıyor. 3 Eylül'de vizyona girecek "Tomris" filminin yönetmenliğini de Atan Satayev üstlendi.

"KILIÇ KULLANMAYI ÖĞRENMEK İÇİN 3 AY ÇALIŞTIM"

Filmin başrolünü üstlenen Almira Tursyn, "Türk seyircilerden çok mesaj aldım, umarım filmi izlediklerinde beğenirler. Filmden önce bana ulaştılar. Daha önce başka projelerde de bana ulaşmışlardı. Ben de bu projede yer almaya karar verdim. Savaş sahneleri için özel bir yere gittik. Burada kılıç kullanmayı öğrendik. 3 ay ön hazırlığımız sürdü çekimler ise bir yılda tamamlandı. Tomris çok güçlü bir karakter. Halkı için kendini feda ediyor. Bu yüzden bu karakteri oynamak gerçekten çok önemli. Daha önce psikologdum, kişisel danışmanlık yapıyordum bu rolden sonra tabi ki teklifler geliyor. Oyunculuğumu geliştirmek istiyorum" dedi.

"BİN KİŞİLİK BİR EKİP İLE BİR YIL ÇALIŞTIK"Filmin yönetmeni Atan Satayev, projenin Kazakistan hükümeti tarafından düşünüldüğünü belirterek, "Bu proje devlet tarafından düşünüldü. Bu film her yönetmenin hayali diye düşünüyorum. Tomris'in hayatı ile ilgili kitap veya bilgi çok az sayıda ama o bilgilerden bir film çıkarttık. 250 kişilik bir ekip ile çalıştık ancak savaş sahnelerinde bin kişiye kadar çıkıyordu. Aylarca süren bir çalışma oldu mevsim değişikliğini de çektik. 15 bin kişinin içerisinden Almira'yı seçmek zor oldu. Bütün Kazakistan başrol kim olacak diye merak ediyordu. Almira profesyonel bir oyuncu olmasa da rolünü çok güzel oynadı. Almira'nın psikolog olması da bizim için avantaj oldu. Çünkü oyunculuğu sırasında iyi bir psikoloji bizim için avantajdı" ifadelerini kullandı.

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- İstanbul