Savaşçı'ya Taze Kan!
7 dakika önce
Başarılı oyuncu Ali İl, Savaşçı dizisinde canlandırdığı 'Murat Kopuz' karakteri ile dizinin hayranlarından tam not aldı.
Poyraz Karayel, Ver Elini Aşk, Bebek Geliyorum Demez gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz hafta FOX TV'nin iddialı dizisi 'Savaşçı'nın kadrosuna katıldı.
Beğeniyle izlenen dizide Murat Serezli'nin canlandırdığı İbrahim Kopuz'un kardeşi Murat Kopuz karakterine hayat veren Ali İl, rolüyle dizideki heyecanın dozunu arttırdı.
Dizinin seyrini değiştiren bir rolle seyirci karşısına çıkan ve başarılı performansıyla göz dolduran Ali İl, Savaşçı dizisinin fanlarından tam not aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:55 Kaynak: Bültenler
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