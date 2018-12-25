Son Dakika Haberleri: Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez

Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez

2 saat önce

'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?

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'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?'un konuğu, İran ve Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Savash Porgham'dı. Porgham, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye ziyaretini ve ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme kararını değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00 

Şirin Payzın, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İran, Güncel
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