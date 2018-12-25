Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez
2 saat önce
'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?
'Şirin Payzın'la Ne Oluyor?'un konuğu, İran ve Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Savash Porgham'dı. Porgham, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye ziyaretini ve ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme kararını değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00
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