Savaşın 8. gününde Rusya'nın hava saldırısı sonucu 33 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

ŞİMDİYE KADAR 33 CESET ÇIKARTILDI

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, bazı binaların yıkıldığı ve enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

18 KİŞİ DE YARALI

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.Rus ordusu bu sabah Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurmuştu.