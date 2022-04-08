Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR

08.04.2022 10:20

Son dakika haber: RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında, bu iki ülkenin en önemli pazarlarından olan Antalya'nın 24 Şubat- 6 Nisan arasındaki ihracatı Rusya'ya yüzde 48, Ukrayna'ya yüzde 65,3 düştü.

RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında, bu iki ülkenin en önemli pazarlarından olan Antalya'nın 24 Şubat- 6 Nisan arasındaki ihracatı Rusya'ya yüzde 48, Ukrayna'ya yüzde 65,3 düştü. Savaş başlamadan önce gönderilen ürünlerin 80 milyon dolarlık kalan alacaklarının tahsilatı da henüz yapılamadı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) verilerine göre 1 Ocak'tan 6 Nisan'a kadar olan dönemde 144 ülkeye toplamda 689 milyon 2 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneminde 654 milyon 413 bin dolarlık ihracata göre yüzde 5,3'lük artış yaşandı. Toplam ihracatta, geçen yıla göre yükseliş gösteren Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'den, Rusya ve Ukrayna'ya ihracatta, savaşın başladığı 24 Şubat'tan 6 Nisan'a kadar olan sürecin verileri de ortaya çıktı.

24 Şubat günü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası Antalya'nın en önemli ihracat pazarlarından olan bu iki ülke ihracatı ciddi düşüş gösterdi. BAİB verilerine göre, 24 Şubat- 6 Nisan arasında Ukrayna'ya geçen yıl aynı dönemde 13 milyon 17 bin dolar olan ihracat geliri, bu yıl savaş sebebiyle yüzde 65,3'lük düşüşle 4 milyon 522 bin dolara inerek, 8 milyon 495 bin dolar kayıp gerçekleşti. Savaş sürecinde Rusya'ya ihracat da geçen yıl aynı tarihlerde 23 milyon 441 bin dolar iken, bu yıl yüzde 48 düşüşle 12 milyon 185 bin dolara gerileyerek, 11 milyon 256 bin dolar kayıp oluştu. Savaş sürecinde iki ülkede de Antalya'nın en çok ihracat kaybı yaşadığı sektör, yaş meyve sebze sektörü oldu.

EN BÜYÜK SORUN NAKLİYE

Şu an itibarıyla hem Rusya hem de Ukrayna'ya ihracatın sıkıntılı da olsa devam ettiğini belirten BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'daki kaybın yüzde 48'i, Ukrayna'daki kaybın da yüzde 65'i bulduğunu dile getirdi. En büyük sıkıntının nakliye, yani ürünlerin gönderiminde yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, 'Rusya için Ukrayna tarafı kapalı. Gürcistan, Ermenistan kara yolu da çok kötü olması nedeniyle tercih edilmiyor, gidiyor ama yeterli değil. Belarus üzerinden giderse yol çok uzun ve başka sıkıntılar da yaşanıyor. O yüzden şu günlerde özellikle deniz yolu tercih ediliyor" dedi.

RUS LİMANLARINDA HAZIRLIK

Deniz yoluyla ihracattaki sorunları anlatan Çavuşoğlu, 'Deniz yolunda Rusya'ya TIR'ları geçirecek gemiler yeterli değil, bir firma 15 gün önce bir gemi koydu ve iki günde bir sefer yapıyor ama şu an için bu da yeterli değil. Firmalarla görüşülüyor, daha büyük gemiler ve farklı limanlar için. Rus limanlarında özellikle TIR'la giriş için gümrük kapısı yok. Port Kavkaz ve Novorossiysk limanlarında gümrük kapısı oluşturulması için çalışmalar yapılıyor. Bunlar olursa sıkıntımız kalmayacak" dedi.

'ÜRÜNLER SINIRDAN TESLİM EDİLEBİLİYOR'

Ukrayna'ya ise 24 Şubat'tan sonra 15 gün hiç ürün gitmediğini, sıfıra düştüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Daha sonra gıda, özellikle sebze ihracatı başladı. İlk zamanlar limon, domates ve biber ihracatı oldu. Şu anda biber azaldı ama limon, domates ve acil gıdalar gidiyor. Birkaç gündür para hareketi problemi de azaldı, transferler daha kolaylaştı. Ukrayna için özellikle nakliyede şoför sıkıntısı yaşanıyor. Ürün gönderimi devam ediyor ancak birçok şoför içeriye girmek istemiyor, o yüzden ürünler sınırdan teslim edilebiliyor. Ama bazı şoförler cesaret gösterip Kiev'e kadar gidebiliyor."

80 MİLYON DOLAR ALACAK VAR

İki ülkeden savaş öncesi dönemde gönderilen ürünlerle ilgili Antalya'nın 80 milyon dolara yakın alacağının tahsilatıyla ilgili sorunun devam ettiğini de anlatan Çavuşoğlu, 'Önceki alacaklara ilişkin herhangi bir gelişme yok. 80 milyon alacaktan yok denecek kadar az bir kısmı tahsil edilebildi. Ukrayna ve Rusya kaynaklı çalışan firmalarımız için bir yıl ödemesiz ve faizsiz KGF kredi taleplerimiz de değerlendirilme aşamasında ve henüz bir gelişme yok" diye konuştu.

AVRUPA PAZARI BÜYÜDÜ

Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya'da yaşanan sıkıntıya karşın, Avrupa'da iklim ve doğal gaz problemi nedeniyle rekolte düşüşü yaşanmasına bağlı olarak Türkiye'den talebin arttığını söyledi. Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin şansına, mevcut diğer pazarlardaki sıkıntılardan dolayı bu pazarlardaki talepler arttı. Eğer Ukrayna- Rusya arasındaki bu savaş yaşanmıyor olsaydı, bu yıl ihracatta patlama yaşanırdı" dedi.

Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR
Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR
Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR

YORUMLAR
500
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... SAVAŞIN ANTALYA İHRACATINA FATURASI AĞIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement