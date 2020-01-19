Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika

Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

6 saat önce

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerlerinden atıyor.

Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor, System.String[]

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerlerinden atıyor. Çocuklar, yağmura, çamura aldırmadan çeşitli oyunlarla günlerini geçiriyor.


Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerindeki bombardımanlardan kaçarak, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere çadır kuran ailelerin çocukları acılarını oyunlarla unutmaya çalışıyor. Güvenli bölgelerdeki çadırlara getirilen çocuklar, burada tanıştıkları arkadaşlarıyla beraber seksek, misket, körebe, saklambaç gibi oyunlarla günlerini geçirmeye çalışıyor. Havaların soğuk, yerlerin çamur olmasını umursamayan çocuklar, sabahın erken saatlerinde çadırlarından çıkarak, karanlık çökene kadar birbirleriyle oynuyor.


Oyun oynamaktan başka yapacak bir şeylerinin olmadığını söyleyen Emine Hammud (9), "Daha önceki kaldığımız yerlerde de sadece oyunlar oynuyorduk, burada da yapacak bir şeyimiz yok sadece oyun oynuyoruz" dedi.


Zamanlarını oyun oynamakla geçirdiklerini söyleyen 10 yaşındaki Omar Mahmud, "Sabahleyin kalktık çadırlarımıza ekmek getirdik. Yemeklerimizi yedikten sonra da oyunlar oynadık, günlerimiz hep böyle geçiyor. En çok oynadığımız oyun ise kedra (seksek) oluyor" dedi.


10 yaşındaki Türki El Ahmed ise evlerine ve okullarına geri dönmek istediklerini söyledi. Türki, "Herhangi bir okula falan gitmiyoruz, eğitim alamıyoruz. Bizler bir an önce evlerimize, okullarımıza dönmeyi istiyoruz. Evlerimiz ve okullarımızı çok özledik" diye konuştu. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor
Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 15:45:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]