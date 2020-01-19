Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

21 dakika önce

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerinden atıyor.

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerinden atıyor. Yağmura, çamura aldırmadan çeşitli oyunlarla günlerini geçiriyorlar.

Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerindeki bomba saldırılarından kaçarak, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere çadır kuran ailelerin çocukları acılarını oyunlarla unutmaya çalışıyor. Güvenli bölgelerdeki çadırlara getirilen çocuklar, burada tanıştıkları arkadaşlarıyla beraber seksek, misket, körebe, saklambaç gibi oyunlarla günlerini geçirmeye çalışıyor. Havaların soğuk, yerlerin çamur olmasını umursamayan çocuklar, sabahın erken saatlerinde çadırlarından çıkarak, karanlık çökene kadar birbirleriyle oynuyor.

Oyun oynamaktan başka yapacak bir şeylerinin olmadığını söyleyen Emine Hammud (9), "Daha önceki kaldığımız yerlerde de sadece oyunlar oynuyorduk, burada da yapacak bir şeyimiz yok sadece oyun oynuyoruz" dedi.

Zamanlarını oyun oynamakla geçirdiklerini söyleyen 10 yaşındaki Omar Mahmud, "Sabahleyin kalktık çadırlarımıza ekmek getirdik. Yemeklerimizi yedikten sonra da oyunlar oynadık, günlerimiz hep böyle geçiyor. En çok oynadığımız oyun ise kedra (seksek) oluyor" dedi.

10 yaşındaki Türki El Ahmed ise evlerine ve okullarına geri dönmek istediklerini söyledi. Türki, "Herhangi bir okula falan gitmiyoruz, eğitim alamıyoruz. Bizler bir an önce evlerimize, okullarımıza dönmeyi istiyoruz. Evlerimiz ve okullarımızı çok özledik" diye konuştu.

(Adnan Kulak - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)

Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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