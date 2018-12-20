Savaşın Çocukları Yaşıtlarından Halay Öğreniyor

İZZİDDİN NAZLI - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriyeli çocuklar, "Savaştan Hatay
'a, omuz omuza halaya" projesiyle Türk kültürünün önemli unsurlarından geleneksel halk oyunlarını öğreniyor. Antakya
ilçesindeki Beyhan Gençay Ortaokulunca halk oyunları eğitmeni Mehmet Erhan Önal
'la yürütülen "Savaştan Hatay'a, omuz omuza halaya" projesi doğrultusunda savaşın çocuklarının Türkiye'ye sosyal uyumunun artırılması hedefleniyor.
Okulda eğitim öğretim gören Suriyeli öğrencilere, hafta sonları da geleneksel halk oyunları öğretilerek Türk arkadaşlarıyla daha fazla kaynaşmaları sağlanıyor. Bağdat
'ın hamamları, gızevi, koyzer ve güzelhan gibi oyun çeşitlerini öğrenen 9 yaş grubundaki Suriyeli çocuklar, Türk arkadaşları ile omuz omuza vererek, yaptıkları çalışmalara aileleriyle beraber geliyor.
Suriyeli ve Türk 24'er öğrencinin dahil olduğu projenin, başta Hatay olmak üzere Suriyeli öğrenci bulunduran Türkiye'deki tüm okullarda uygulanması planlanıyor.
"Oyunlar oynatarak birbirlerine kaynaştıracağız"
Proje koordinatörü ve halk oyunları eğitmeni Mehmet Erhan Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ve Türk çocukları kaynaştıracaklarını söyledi.
Birlikte yaşama bilincinin oluşmasında insanların birbirini tanımasının önemine değinen Önal, "Çocuk ile oyunu yan yana koyduğumuzda bambaşka eserler ortaya çıkıyor. Türk kültürünü tanıtarak o çocukların ilimizde ve ülkemizde sosyal bağlamda daha rahat yaşamasını sağlamayı amaçlıyoruz. Türk ve Suriyeli öğrencilerimizi bir araya getirerek onlara kültürümüzü öğretirken birbirleriyle de kaynaştırıyoruz." diye konuştu.
Önal, Türkiye'de ilk olan projeyi Avrupa Birliği
çalışması projesi haline getirip daha geniş kitlelere yaymak istediklerini vurguladı.
Yıl sonu ve 23 Nisan
'da çocukların bir arada olduğu büyük bir gösteri planladıklarını anlatan Önal, " Suriyeli öğrencilerden de ülkelerinde daha önce oynadıkları oyunları Türk öğrencilere öğretmenlerini isteyeceğiz. Halay kültürümüzü bu sayede birbiriyle kaynaştıracağız." dedi.
Öğrenciler mutlu
Öğrencilerden Suriyeli Ahmet Cavaş, savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiklerini, Hatay'da da eğitim öğretimine devam ettiğini dile getirdi.
Cavaş, Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeyi kendine amaç edindiğini, halk oyunlarının da buna vesile olduğunu anlattı.
Emine Telluç ve Kamar Arkavi de okul idarecilerinin ve eğitmenlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu, Türk yaşıtlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türk öğrenci Fatma Nur
Güler, halk oyunları topluluğunda birlikte eğitim aldıkları Suriyeli arkadaşlarını çok sevdiklerini ve onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.