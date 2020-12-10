Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü - Son Dakika

Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü

10.12.2020 13:09
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü, System.String[]

BAHÇEŞEHİR Koleji Kocaeli Darıca Kampüsü'nde, Euroleague ve SEY Vakfı ortaklığı ile düzenlenen proje kapsamında 10 Suriyeli çocuk, 10 haftada basketbol oynamayı öğrendi.

–BAHÇEŞEHİR Koleji Kocaeli Darıca Kampüsü'nde, Euroleague ve SEY Vakfı ortaklığı ile düzenlenen proje kapsamında 10 Suriyeli çocuk, 10 haftada basketbol oynamayı öğrendi. Kursun son gününde çocuklara uzaktan derslerini takip edebilmeleri için tablet hediye edildi.

Euroleague One Team sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü'nde 10 Suriyeli çocuk, 10 haftada basketbol öğrendi. SEY Vakfı'nın da (Semra & Enver Yücel VakfI) desteğiyle hayata geçen proje kapsamında, daha önce ellerine hiç basketbol topu almamış olan Suriyeli çocuklar, basketbol ile tanıştı. Antrenmaları süresince uzaktan eğitimlerini de aksatmadan sürdüren minik sporculara, kursun son gününde eğitimlerini aksatmamaları için tablet hediye edildi.

Basketbol eğitiminin sona ermesinin ardından minik sporculara tabletlerini hediye eden SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "Bu projede Euroleague'in One Team sosyal sorumluluk projesi ile SEY Vakfı bir araya geldi. Biz mülteci çocuklarımızla beraber 10 haftalık bir program yapmak istedik. 10 haftada, 10 öğrencimiz buraya gelerek basketbolu öğrendiler ve uzaktan eğitimlerini aldılar. Bugün bu projenin son günü. Uzaktan eğitimlerine erişebilmeleri için tabletlerini hediye edeceğiz ve projeyi burada bitireceğiz. Bir çocuktan bir umut yaratmak bizim için çok kıymetli. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, o çocuğun ailesine dokunabilmek bizim için çok kıymetli. O yüzden bundan sonraki faaliyetlerimizde de ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek, o kadar mutlu olacağız" dedi.

Çocukların ilgisinin kendilerini de motive ettiğini söyleyen antrenör Güray Güven, "İlk başladıklarında çok zor şartlarda buraya geldiler. Savaştan çıkarak geldikleri için çok büyük handikapları vardı. Daha önce hiç basketbol toplarını ellerine almamışlardı. Önce temel, bireysel çalışmalarını yaptık. Daha sonra takım antrenmanlarını burada devam ettirdik. Çalışmalarımız yaklaşık 3 ay sürdü. Her biri, hiçbir antrenman kaçırmadılar. Bizi de çok mutlu ettiler, çok motive ettiler bu sebeple. Umarım hayatlarında, bizim projemizin adıyla beraber, basketbol onlar için ikinci bir umut olur" şeklinde konuştu.

Doktor olan babasını savaşta kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Darıca ilçesine yerleşen 11 yaşındaki Suriyeli Teymullah Ali Elkıreyt, "Buradaki eğitim çok iyiydi, çok eğlendim. Buradaki ağabeyler çok mutlu etti, hocalar çok mutlu etti bizi. Onlara çok teşekkür ederim. Basketbol oynadık. Online derslere girdik. Çok hediyeler dağıttılar. Çok mutlu ettiler bizi. Hayvanat bahçesine götürdüler. İtfaiye merkezine götürdüler. Bizi çok mutlu ettiler. Ben Suriye'den geldim. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. 6 yıldır buradayım. Ben 2 yaşındayken babam rahmetli oldu. Benim babam doktordu, genel cerrahtı. Çalıştığı hastaneye bomba düşünce şehit oldu. Şimdi ablam ve annemle yaşıyoruz. Kardeşlerim de var" ifadelerini kullandı.

İleride basketbolu bırakmayı hiç düşünmediğini söyleyen 13 yaşındaki Muhammet Eskif, "Suriye'deki savaştan kaçarak buraya geldik. Orada dayanamıyorduk. Çünkü yaşam yoktu. Buraya geldikten sonra okula başladım. Türkçe öğrendim. Hem Türk, hem de Suriyeli arkadaşlarım var. Suriye'de basketbol oynamak istiyordum. Ama oynayamıyordum. Çünkü savaş olduğu için orada basket oynayacak yer yoktu. Burada Bahçeşehir Koleji'ne bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. 10 haftada efsane bir basketbol eğitimi aldık. Mesela topu potaya atamıyordum. Ama artık atabiliyorum. Burada hareketler öğrendik. Topun nasıl tutulacağını öğrendik. Hayatım boyunca basketbola devam etmek istiyorum. Bu kursun kapanmasını istemiyorum" dedi.


- Darıcakocaeli
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü
Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü

Bahçeşehir Koleji, basketbol, Suriyeli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi İtalya'da 2019'da hastalanan bir çocuktan alınan örnekte koronavirüs tespit edildi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor         
10:15
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 13:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaşın çocuklarının yüzü basketbol ile güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei