Savaşın devam ettiği Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor - Son Dakika
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Savaşın devam ettiği Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor

11.05.2022 23:56
Savaşın devam ettiği Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi.

Bir haftadan fazla benzinin yetersiz olması sebebiyle Kiev'deki petrol istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Araçların akın ettiği istasyonlarda, geçen haftalarda günde sadece 10 litre benzin satın alınabiliyordu.

Son birkaç gündür petrol istasyonlarının bazıları özel izinle benzin satışı gerçekleştirebilirken bazıları ise akaryakıt hizmeti veremiyor. Özel izinlerin ise sadece asker ve şirket sahibi olanlar için verildiği belirtiliyor.

Ülkede, benzin sorununun haftalarca süreceği yönünde görüşler paylaşılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7 Mayıs'ta hükümet üyelerini benzin sorunu gündemiyle toplayarak, "Hükümet üyelerinin temel görevi, akaryakıtın Avrupa'daki limanlardan tüketicilerimize ulaşımını hızlandırmaktır. Sevkiyatların hacmi her gün artmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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Ukrayna, Benzin, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaşın devam ettiği Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor - Son Dakika


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