Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü - Son Dakika
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Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü

09.03.2022 16:47

Son dakika haberi: Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Edirne'de misafir edilen Kırım Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde gönüllerince bir gün geçirerek, savaşın izlerini silmeye çalıştı.

Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Edirne'de misafir edilen Kırım Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde gönüllerince bir gün geçirerek, savaşın izlerini silmeye çalıştı. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, rengarenk hayallerini resme döktü.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Edirne'de misafir edilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Kırım Türkleri, Edirne'de misafir edilmeye devam ediyor. Eşlerini, yakınlarını Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan anneler bir taraftan da çocuklarının hafızalarından savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi de savaştan kaçan çocuklara ev sahipliği yaptı. Anneleri ile birlikte müzeye gelen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Çocuk müzesini gezen ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar, rengarenk hayallerini kağıtlara döktü. Çocuklarıyla birlikte Ukrayna'dan geldikleri ve Edirne'de misafir edildiklerini belirten Kırım Türkü kadınlar, eşlerini Ukrayna'da bıraktıklarını, çocuklarını savaştan kaçırdıkları için de çok mutlu olduklarını söyledi.

Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü
Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü
Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü
Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü
Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü
Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü

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Türkiye, Ukrayna, Edirne, Kırım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Savaşın göçe zorladığı çocuklar, hayallerini resme döktü - Son Dakika


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