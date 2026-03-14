Savaşın gölgesinde kardeşlik sofraları kuruldu: Vefarengi'nden anlamlı iftar dayanışması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın gölgesinde kardeşlik sofraları kuruldu: Vefarengi'nden anlamlı iftar dayanışması

14.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de savaşın izleri hâlâ tazeyken, Ramazan ayının maneviyatı anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu. Vefarengi Derneği, üç gönüllü gençle birlikte zorlu şartlar altında bölgeye bizzat giderek ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu; yetimhanelerde kalan çocuklara ve çadır kentlerde zorlu yaşam koşulları altında hayata tutunmaya çalışan ailelere iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı İrem Özçelik, bölgede yaşadıkları duyguları şu sözlerle anlattı:

"Gördüklerimiz karşısında kelimeler yetersiz kaldı. Savaşın izleri her yerde hissediliyordu. Biz yalnızca yemek dağıtmadık; oradaki insanlara unutulmadıklarını, kardeşlik bağının hâlâ güçlü olduğunu hissettirmek istedik. Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde insanların yüzlerinde beliren sevinç bizi çok duygulandırdı. Türkiye'ye olan gönül bağlarını, minnettarlıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları sempatiyi samimi ifadelerle dile getirdiler. O anlarda kardeşliğin, sınırları aşan güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha hissettik."

Kurulan sofralarda çocukların yüzlerinde beliren tebessüm, annelerin semaya açılan elleri ve ailelerin umut dolu bakışları geceye damga vurdu. Yetkililer, "Bir tas çorbanın bile nasıl büyük bir mutluluğa dönüştüğüne şahit olduk. Paylaşılan her lokma, gönüller arasında görünmez köprüler kurdu" ifadelerini kullandı.

Vefarengi gönüllüleri, gerçekleştirilen organizasyonun yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını; insanlık vicdanının, merhametin ve dayanışmanın sınır tanımayan güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:32
12:21
11:29
11:28
10:45
09:54
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:19:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.