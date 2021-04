Savaşın izini vücudunda taşıyor - Son Dakika

Suriye'de süren iç savaşta Esad rejiminin attığı bomba sonucu sol bacağının işlevini kaybeden adam, savaşın izini vücudunda taşıyor. 4 çocuğuyla Adana'da yaşam mücadelesi veren adam, ameliyat olup çalışıp çocuklarına bakmak istiyor,

Suriye'de kalan diğer çocuğunun da Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.

İnşaat işçisi Ahmed El Muhammed (30), Suriye'nin Azez kentinde 3 sene önce çalıştığı inşaata düşen bomba sonucu ağır yaralandı. Aynı saldırıda 13 kişi de hayatını kaybetti. Genç adam, bomba düşmesinden sonra Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Burada sol bacağının işlevini kaybettiği, beline de platin takılan adam ardından 3 çocuğu ve eşi Najia Al Hussein ile birlikte Adana'ya geldi. 1 çocuğu Suriye'de kalan adamın Adana'da da kalp hastası bir kızı oldu.

Savaşın izini vücudunda taşıyan ve çalışamayan adam, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Komşularının desteğiyle evini geçindiren adam, Suriye'de akrabalarının yanında kalan 8 yaşındaki Eye El Muhammed isimli kızının da Türkiye'ye gelmesini istiyor.

"Esad yüzünden ayaklarım tutmuyor"

Tercüman aracılığıyla İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ahmed El Muhammed, Esad yüzünden Suriye'de her gün öldüklerini söyleyerek, "Esad bizi bombaladı, evimizden, yurdumuzdan etti. Şu an Esad yüzünden ayaklarım tutmuyor. O insanların katili. Her bomba geldiğinde onlarca insan ölüyor. Suriye'de Esad bombalarıyla her gün ölüyoruz. Kızım orada kaldı, onu da getiremiyoruz" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat olarak bacağının işlevine geri kavuşabileceğini söyleyen Ahmed El Muhammed, "Ben tedavi olmak istiyorum. İmkanım yok. Eğer ameliyat olursam çalışıp çocuklarıma bakarım" dedi.

"Türk vatandaşı hep hayırlara vesile oldu"

Türkiye'nin gösterdiği misafirperverlik nedeniyle de mutlu olduğunu belirten genç adam, "Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'den, Türk insanından memnunuz. Türk vatandaşı hep hayırlara vesile oldu. Bize baktılar. Bize hep kapılarını açtılar" ifadelerini kullandı.

Aileye yardım eden Mahmut Yüksel ise Suriyeli Ahmed El Muhammed'in sağlığına kavuşmasını istediğini kaydederek, "Bu arkadaşımız Suriye'de sapasağlamdı. Bomba sonucu bu hale geldi. Tedavi olup çocuklarına bakmak istiyor. Tedavi şansı varmış. Ameliyat olursa yürüyebilecekmiş" şeklinde konuştu. - ADANA