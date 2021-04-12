Savaşın izini vücudunda taşıyor - Son Dakika

Savaşın izini vücudunda taşıyor

12.04.2021 10:27
Savaşın izini vücudunda taşıyor, System.String[]

Suriye'de süren iç savaşta Esad rejiminin attığı bomba sonucu sol bacağının işlevini kaybeden adam, savaşın izini vücudunda taşıyor.

Suriye'de süren iç savaşta Esad rejiminin attığı bomba sonucu sol bacağının işlevini kaybeden adam, savaşın izini vücudunda taşıyor. 4 çocuğuyla Adana'da yaşam mücadelesi veren adam, ameliyat olup çalışıp çocuklarına bakmak istiyor,

Suriye'de kalan diğer çocuğunun da Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.

İnşaat işçisi Ahmed El Muhammed (30), Suriye'nin Azez kentinde 3 sene önce çalıştığı inşaata düşen bomba sonucu ağır yaralandı. Aynı saldırıda 13 kişi de hayatını kaybetti. Genç adam, bomba düşmesinden sonra Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı. Burada sol bacağının işlevini kaybettiği, beline de platin takılan adam ardından 3 çocuğu ve eşi Najia Al Hussein ile birlikte Adana'ya geldi. 1 çocuğu Suriye'de kalan adamın Adana'da da kalp hastası bir kızı oldu.

Savaşın izini vücudunda taşıyan ve çalışamayan adam, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Komşularının desteğiyle evini geçindiren adam, Suriye'de akrabalarının yanında kalan 8 yaşındaki Eye El Muhammed isimli kızının da Türkiye'ye gelmesini istiyor.

"Esad yüzünden ayaklarım tutmuyor"

Tercüman aracılığıyla İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ahmed El Muhammed, Esad yüzünden Suriye'de her gün öldüklerini söyleyerek, "Esad bizi bombaladı, evimizden, yurdumuzdan etti. Şu an Esad yüzünden ayaklarım tutmuyor. O insanların katili. Her bomba geldiğinde onlarca insan ölüyor. Suriye'de Esad bombalarıyla her gün ölüyoruz. Kızım orada kaldı, onu da getiremiyoruz" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat olarak bacağının işlevine geri kavuşabileceğini söyleyen Ahmed El Muhammed, "Ben tedavi olmak istiyorum. İmkanım yok. Eğer ameliyat olursam çalışıp çocuklarıma bakarım" dedi.

"Türk vatandaşı hep hayırlara vesile oldu"

Türkiye'nin gösterdiği misafirperverlik nedeniyle de mutlu olduğunu belirten genç adam, "Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'den, Türk insanından memnunuz. Türk vatandaşı hep hayırlara vesile oldu. Bize baktılar. Bize hep kapılarını açtılar" ifadelerini kullandı.

Aileye yardım eden Mahmut Yüksel ise Suriyeli Ahmed El Muhammed'in sağlığına kavuşmasını istediğini kaydederek, "Bu arkadaşımız Suriye'de sapasağlamdı. Bomba sonucu bu hale geldi. Tedavi olup çocuklarına bakmak istiyor. Tedavi şansı varmış. Ameliyat olursa yürüyebilecekmiş" şeklinde konuştu. - ADANA

Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor
Savaşın izini vücudunda taşıyor

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Savaşın izini vücudunda taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti
Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere         
10:16
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı         
10:03
Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu         
09:58
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Eski Bakan Masum Türker'den dikkat çeken açıklamalar: Türk ekonomisine saldırıyorlar Eski Bakan Masum Türker'den dikkat çeken açıklamalar: Türk ekonomisine saldırıyorlar         
08:50
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı         
07:35
Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru         
00:28
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı         
22:49
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 10:31:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Savaşın izini vücudunda taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei