Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu Antalya'da annelerine kavuştu - Son Dakika
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Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu Antalya'da annelerine kavuştu

12.03.2022 11:04

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kardeş, Türk otobüs şoförünün dikkati, Dışişleri Bakanlığının da yardımıyla, tatil için geldiği Antalya'dan savaş nedeniyle ülkesine dönemeyen annelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kardeş, Türk otobüs şoförünün dikkati, Dışişleri Bakanlığının da yardımıyla, tatil için geldiği Antalya'dan savaş nedeniyle ülkesine dönemeyen annelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anneleri savaştan önce Türkiye'ye geldiği için Harkiv'de alzaymır hastası dede ve anneanneleriyle kalan, yaşları 5 ile 12 arasında değişen 4 kız kardeş evleri bombalanınca ülkeden ayrılmak için Lviv'deki tren istasyonuna gitti.

Tahliye için bölgede bulunan otobüs şoförü Beyhan Antepli, istasyonda ağlayan çocukların annelerinin Türkiye'de olduğunu öğrenince Dışişleri Bakanlığı yetkilerinin izniyle aileyi İstanbul'a getirdi. Burada dede ve anneanneleriyle otobüse bindirilen 4 kız çocuğu, Antalya Otogarı'nda anneleriyle kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklarına hasretle sarılan 37 yaşındaki anne Olha Yeromchenko, yanında getirdiği oyuncakları kızlarına vererek savaşan kötü izlerini az da olsa silmeye çalıştı.

Anne Yeromchenko, AA muhabirine, tatil amacıyla 18 Şubat'ta Antalya'ya geldiğini Ukrayna'da ise 24 Şubat'ta savaş çıktığını söyledi.

Kızının araması üzerine ülkesindeki savaştan haberi olduğunu anlatan Yeromchenko, "Ukrayna'ya geri dönmek istediğim zaman uçuşlar iptal edildi ve otelde beklememiz gerektiğini söylediler. Evimin yıkıldığı haberini aldım. Çocuklarımı, annemi ve savaş nedeniyle alzaymır rahatsızlığı iyice artan babamı buraya getirmeye karar verdim. Çünkü orada yaşamak artık uygun değildi, sığınakta kalıyorlar." dedi.

Her şeylerini kaybettiklerini, bütün düzenlerinin bozulduğunu ve savaş nedeniyle de ülkelerine dönemeyeceklerini anlatan Yeromchenko, hayata yeniden başlayacaklarını ama bunu nasıl yapacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Ailesinin Ukrayna'da hayatının tehlikede olduğunu belirten Yeromchenko, şunları dile getirdi:

"Bize bir Türk şoför yardım etti. Ailemi Batı Ukrayna'dan bu şoför aldı ve oradan otobüsle İstanbul'a kadar getirdi. Sonra İstanbul'dan Antalya'ya giden otobüslere bindirdiler. Ailemden ücret dahi almadılar, sürekli iletişim halindeydik, Şu an çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum, çocuklarım yanımda ve yaşıyorlar. Evet biraz zayıflamışlar ama önemli olan yaşamaları. Ailem Harkiv şehrinde yaşıyordu ve oraya çok kötü saldırılar yapıldı. Çocuklarım çok korkmuş onlar için çok endişeleniyordum. Şimdi yanımdalar."

Anneanne Aleksandra Yeromchenko ise Harkiv'de Rusya ve Ukrayna ateşinin arasında kaldıklarını söyledi.

Evlerine saldırı olduğunu ve yangın çıktığını anlatan Yeromchenko, "Çocuk kreşine, okullara saldırılar oldu. Sivil yerleşim yerleri gözetilmeksizin vuruldu, insanlar kaçmaya başladı. Rusya'nın Ukrayna'nın sivil yerleşim yerlerini bu şekilde bombalayacağı aklıma gelmezdi. Uzun süre sığınakta kaldık ve bir Türk'ün yardımıyla kurtulduk, bize yardım eden herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kız çocuğu Darına Zlydar da savaş nedeniyle çok korktuklarını ve Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu Antalya'da annelerine kavuştu
Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu Antalya'da annelerine kavuştu
Savaşın ortasında kalan 4 kız çocuğu Antalya'da annelerine kavuştu

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Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi

Ukrayna, Antalya, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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