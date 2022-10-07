Savaşın soldurduğu Ukrayna köyü: Drobysheve - Son Dakika
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Savaşın soldurduğu Ukrayna köyü: Drobysheve

07.10.2022 16:17

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Lyman kentinin Drobysheve köyü, savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşırken, siviller yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Lyman kentinin Drobysheve köyü, savaşın yarattığı yıkımın izlerini taşırken, siviller yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Bir insani yardım grubu tarafından köy meydanına getirilen gıda malzemeleri, sıraya giren sivil halka dağıtıldı. Ukrayna ordusunca Rus güçlerinden geri alınan bölgede terk edilmiş, yanmış, parçalanmış çok sayıda askeri araç göze çarparken bölgeye su ve elektrik verilemiyor. Yaklaşan kışın etkisiyle ısınma ihtiyacını da karşılamak zorunda kalan Drobysheve köyü sakinleri, kalın kıyafetlerini giyerek gıda yardımı yapılan alanda sıraya girdi. Köydeki yaşlılar, aldıkları yardımları pazar arabalarına koyarak evlerinin yolunu tutarken orta yaş üstündeki erkeklerin gıda kolilerini kucaklayarak taşıdıkları görüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın soldurduğu Ukrayna köyü: Drobysheve - Son Dakika

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