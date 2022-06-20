Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği! - Son Dakika
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Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği!

20.06.2022 17:42
Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği!

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken taraflar, teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. Ukrayna, yapay zeka desteğine sık sık başvuruyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, hiç kuşkusuz son yılların en büyük tarihi olaylarından birisi oldu. Savaş, kullanılan teknolojiler ile de ayrı bir özelliğe sahip. Birçok yeni teknoloji savaşta stratejik olarak kullanılıyor. Son olarak Ukrayna yapay zeka desteği alıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sabotajcılara karşı yapay zeka kullanıyor

Ukrayna halkı, savaşın ilk günlerinden bu yana gösterdiği dirençle büyük bir kesim tarafından taktir topluyor. Büyük bir özveriyle savaşan halk, dışarıdan gelen desteklerle de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bu direncin kırılmaması için elinden geleni yapıyor.

Google Chrome'a yapay zeka destekli güvenlik dopingi

Her savaşta mutlaka mücadele hırsını kıran veya sabote eden kişi ve kesimler oluyor. Ayakta kalma mücadelesi veren Ukrayna'da bu duruma sıfır tolerans ile yaklaşılıyor. İçişleri Bakanlığı, Rusya ile devam eden savaşta potansiyel sabotajcıları belirlemek için yapay zeka desteği kullanıyor.

Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği!

İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Yevgeny Yenin, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili veri tabanı yapay zeka desteği ile bir rapor olarak Ukrayna Güvenlik Servisi'ne sunulduğunu belirtti. Yenin, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

123'ten fazla karşı sabotaj grubu kuruldu ve en az 1500 kişi dahil edildi ve sonucun gelmesi uzun sürmedi. Sabotaj ve istihbarat faaliyetlerinden şüphelenilen 800'den fazla kişi gözaltına alındı ??ve soruşturma için SBU'ya (Ukrayna Güvenlik Servisi) teslim edildi.

Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği!

Rapora göre sabotaj grupları, sosyal medyada heves kırıcı açıklamalardan Ukrayna silahlı grupların yerini paylaşmaya çalışmak, füze veya topçu ateşinin etkinliğini kaydetmek gibi birçok sabote eyleme karışıyor. Öte yandan Yenin, sabotajcıları belirlemede yapay zeka kadar Ukrayna halkından da destek aldıklarını belirtti.

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Kaynak: Shiftdelete

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği! - Son Dakika

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