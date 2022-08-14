Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv - Son Dakika
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Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv

14.08.2022 11:55
Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv

Savaşın yaklaşık 6 aydır devam ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yer alan Orikhiv şehri, Rus güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle harbin ağır izlerini taşıyor.

Savaşın yaklaşık 6 aydır devam ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yer alan Orikhiv şehri, Rus güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle harbin ağır izlerini taşıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Zaporijya bölgesinde cephe hattına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusu 15 bine yakın olan Orikhiv, sık sık Rus güçlerinin hedefi oluyor.

Rus ordusunun mart ayında Zaporijya bölgesinin çeşitli yerleşimlerini kontrolüne geçirmesinin ardından genelde topçu saldırıları düzenlediği şehirde, sokakta yürüyen insanları görmek neredeyse imkansız.

Genelde askerler ile polis memurlarının görüldüğü ve sessizliğin hakim olduğu şehirde okul, konut ve belediye binası gibi yapılar ile altyapının, saldırılar sonucu aldığı ağır hasar dikkati çekiyor.

Orikhiv Belediye Başkanı Anatoliy Kkvorostiyanov, şehre yönelik aylardır devam eden saldırılar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirdeki son saldırının 11 Ağustos'ta yaşandığını söyledi.

Şehre sık sık Rus güçlerinin fırlattığı füzelerin isabet ettiğini belirten Kkvorostiyanov, "Onlar (Ruslar) bölgeye girdiğinden beri şehre yönelik bu saldırılar sürüyor." dedi.

Kkvorostiyanov, Rus güçlerinin, Orikhiv'i havadan ve karadan bombalamaya devam ettiğini belirterek şehre fosfor bombası gibi bazı yasak füzelerin de atıldığını iddia etti. Kkvorostiyanov, şöyle devam etti:

"Şehre, 2 ila 3 saat süren ve tek saldırıda 150 füzenin fırlatıldığı günler de oldu. Ellerinde ne varsa bize fırlatıyorlar. Bize karşı bir tek kimyasal silah kullanmadılar diyebilirim."

Cephe 8 kilometre uzaklıkta

Kkvorostiyanov, Orikhiv şehrine bağlı 3 köyün şimdilik Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Cephenin bize 5 kilometreye kadar yaklaştığı dönemler oldu. Şimdi ise cephe hattı bize bazı noktalarda 8, bazı noktalarda da 11 kilometre mesafede. Yakın olduğumuz için Rus güçleri bize topçu atışları rahat yapabiliyor. Son dönemlerde hava saldırıları da oldu."

Rus askerlerin, Orikhiv'de belli noktalara değil hemen her yere füze atmaya devam ettiğini aktaran Kkvorostiyanov, "Aslında en tehlikelisi, bu saldırıların her yere yapılması. Hedefsiz atışlar oluyor. Füzeler her yere düşebilir ve en korkutucu olan da bu." diye konuştu.

Kkvorostiyanov, saldırılar sonucu sivillerin ve sivillere ait binaların zarar gördüğüne işaret ederek "Saldırılar nedeniyle özel mülk, konutlar, tek katlı veya çok katlı binalar hasar alıyor. Füze düşmeyen sokak kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Saldırılar sonucu 20 kişi öldü"

Şehrin aslında küçük olduğunu, merkezde sadece 15 bin kişinin yaşadığını, çevredeki köylerle beraber toplam nüfusun 19 bin 500'e yakın olduğunu belirten Kkvorostiyanov, şehir sakinlerinin önemli kısmının, savaşın başlamasıyla daha güvenli bölgelere gittiğini söyledi.

Kkvorostiyanov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tahliye sürecinin en aktif devam ettiği dönemlerde şehirde 3 bin 500 kişinin kaldığını hatırlıyorum ama şimdi geri dönen insanlar oluyor. Şimdiki bilgilere göre, şehir merkezi ve çevredeki yerleşimlerde 6 bine yakın sivil bulunuyor. Saldırılar sonucu 20 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. İnsanlar dönüyor ama burada tehlike sürüyor."

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Kaynak: AA

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