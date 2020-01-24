Savaşın yetim bıraktığı çocuklar için kreş yaptılar - Son Dakika

Konya'da faaliyet gösteren El-Bir Derneği, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeli sığınmacıların yetim çocukları için kreş açtı.

Dernek, kentte yaşayan savaş mağduru ailelere yardım eli uzatıyor.

Suriye başta olmak üzere, Afganistan, Sudan, Somali ve Irak'tan gelen yardıma muhtaç ailelere destek veren dernek, merkez Meram ilçesi Uluırmak Saka Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle 4-11 yaş arasındaki yetim çocuklara kreş hizmeti vermeye başladı.

El-Bir Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı ve Kreş Sorumlusu Hamide Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kreşte gönüllü hizmet verdiğini söyledi.

Kadın, yaşlı ve çocukların desteğe daha çok ihtiyacının olduğunu belirten Baloğlu, "Dernek çalışmalarımız arasında, mülteci aile ziyaretleri, onların kaydı ve kontrolü daha sonrasında ise yardım dağıtımı yer alıyor. Fakat beni en çok üzen manzara bu ailelerdeki çocukların eğitimsiz kalmalarıydı ve bu ileride büyük bir sorun oluşturacak bir konu. Biz de bu endişe ile 'ne yapılabiliriz' diye düşündük. Daha sonra bu kapsamda kreş açmaya karar verdik." diye konuştu.

Baloğlu, çocukların eğitilmesinin toplum için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hafta içi 4-6 yaş aralığında 46, hafta sonunda ise 6-11 yaş grubunda 70 öğrencimize hizmet veriyoruz. Çocuklara hijyen, ilmihal, değerler ve Türkçe eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerimizin tamamı yetim, 14 öğrencimizin ise hem annesi hem de babası yok. Amca, teyze ve ağabey gibi akrabalarının yanında kalıyorlar. Buradaki çocukların, yetimhanede değil ailelerinin yanında kalıyor olmaları onlar için ayrıcalık. Çocuklarımızı eğitim için servisle ailelerinden alıyoruz, eğitimin ardından tekrar evlerine bırakıyoruz."

Sosyal etkinlikler de yapılıyor

Temel amaçlarının çocukların Türkiye'de okula başladıklarında eğitime kolay adapte olabilmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Baloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de okula başladıklarında yaş denkliği ile 2, 3, hatta 4. sınıftan başlayabilecek bu çocuklar, Türkçe bilmedikleri için yaşıtlarından hep geri kalıyorlar. Biz öğrencilere Türkçe eğitimi veriyoruz, bunun yanı sıra hangi dersleri zayıf ise o konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Öğrencilerle iletişimlerini mezun olduktan sonra da koparmadıklarını, eğitimlerini sürdürdükleri okulların idareci ve öğretmenleriyle görüştüklerini bildiren Baloğlu, "Eğitimin nasıl gittiğini ve nasıl faydası olduğunu soruyoruz. Geri dönüşler doğrultusunda annelerle de eğitimlere başladık. Anneleri, kendilerini yetiştirmeleri ve meslek edinmeleri için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm bunların yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenlediklerini dile getiren Baloğlu, öğrencileri bilim merkezi, sinema, kahvaltı ve yaz dönemlerinde pikniğe götürdüklerini, ailelerin de bir kısmına katıldığı etkinliklerde güzel vakit geçirdiklerini bildirdi.

El-Bir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Cırık da derneğin bu faaliyetini çok önemsediklerini vurguladı.

Eğitimin öneminin farkında olduklarını dile getiren Cırık, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçerek yetim ve kimsesi olmayan çocuklara eğitim imkanı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Cırık, çocuklara, bir yıl boyunca adap, edep, saygı, toplumsal davranış şekilleri, hijyen konularında eğitimler verdiklerini ifade ederek, "Biz iki toplum arasındaki kaynaşmayı hızlandırıcı bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu eğitimden sonra öğrencilerimizle ilgili gittikleri okuldan, uyum ve derslerinde başarı noktasında olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.