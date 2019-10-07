Savaşın yetim bıraktığı çocuklar sıcak yuvaya kavuştu

Suriye'de uzun yıllardır devam eden ve birçok acıya neden olan iç savaş sırasında babalarını kaybeden yaklaşık 80 yetim çocuk, sığındıkları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince kiralanan ev sayesinde sıcak yuvaya kavuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçakale'deki Türk ve Suriyeli yetimler ile ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Ailelerin gıda, yakacak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan dernek, barınma sorunu yaşayan yetimlere de el uzattı.

Eşlerini Suriye'deki savaşta kaybetmiş 17 kadın ile yaklaşık 80 çocuğu, kendileri için kiralanarak tüm eşyası döşenen evlere yerleşti.

Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinden geldiğince ilçede yaşayan yetimler ile ailelerine ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Maddi sorun yaşayan ve sıcak yuvaya ihtiyaç duyan ailelerden haberdar olunca bu konuda çalışma başlattıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Kiralık evleri tuttuk ve içlerini döşeyerek birer sıcak yuvaya kavuşmalarını sağladık. Ailelerimizin ev kiralarını, yiyeceklerini, giyeceklerini, sağlık ihtiyaçlarını dernek olarak karşılıyoruz. Bir babanın evladına sunacağı tüm imkanları bu yetim çocuklarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bir baba şefkati neyi gerektiriyorsa onları yapmaya gayret ediyoruz. Yetim çocuklarımızı kendi öz çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Dul ve yetim insanların bizim için yaptıkları dua bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor ve çok mutlu oluyoruz.

Hayırsever insanlarımızın destekleriyle bu ailelerimize destek oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun."

"Burada çok mutluyuz"

Yetimlerden Meryem Abdullah da yaklaşık 3 yıl önceki bombardımanda babasını kaybettiğini ve ardından çok zor günler geçirdiklerini anlatarak, geldikleri Akçakale'de hayata tutunma mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Türk halkının kendilerine kucak açtığını dile getiren Abdullah, şöyle konuştu:

"Babamın Suriye'de bombardımanda hayatını kaybetmesi ve evimizin kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye'ye sığınmaktan başka çaremiz kalmamıştı. Zor şartlar altında annem ve iki kardeşimle Akçakale'ye geldik. Bir süre tanıdıkların yanında misafir kaldıktan sonra dernek yetkililerine durumumuzu anlattık. Onlar da sağ olsun bize sahip çıkarak bir ev kiralayıp içini döşediler. Burada çok mutluyuz. Tüm ihtiyaçlarımız dernek tarafından karşılanıyor. Dernek yetkililerimizden ve tüm hayırsever insanlarımızdan Allah razı olsun."

Suriyeli Sevsan Ceveşa da Deyr Ez Zor kentindeki hava saldırısında eşini kaybedince çocuklarıyla büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Kendilerine yardımcı olacak kimseleri bulunmadığı için Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini anlatan Cevaşa, "Akçakale'de Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bize sıcak bir yuva sunup tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Çocuklarımla güven içinde ve bir sıkıntımız olmadan yaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun, ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Hama'dan gelen Kader Hüseyin de yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybedince Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Akçakale ilçesinde dernek tarafından kendilerine tahsis edilen evde 5 çocuğuyla mutlu bir yaşam sürdürdüklerini belirten Hüseyin, "Hem evimizi döşediler hem de kirasını ödeyip ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Burada kendi evimizdeki gibi rahat ve huzur içindeyiz. Türk milletinden ve yetkililerinden Allah razı olsun." dedi.