2022 geride kalırken bu olaylar hafızalara kazındı! İşte geçtiğimiz yılın unutulmaz 8 olayı - Son Dakika
Üye Girişi

2022 geride kalırken bu olaylar hafızalara kazındı! İşte geçtiğimiz yılın unutulmaz 8 olayı

02.01.2023 15:11

Savaşlar, doğal afetler ve toplumsal krizler gibi birçok olumsuz olayların yaşandığı 2022'de iyi gelişmeler de kaydedildi. Özellikle bilimsel alanda yaşanan ilkler 2022'ye damga vurdu. İşte 2022'yi ilklerin yılı haline getiren 8 unutulmaz olay.

1- NASA bir asteroidin yönünü değiştirdi

Amerikan uzay ajansı, 28 Eylül'de planlı bir şekilde çarptığı bir astroidin rotasını başarılı bir şekilde değiştirdi. Çarpışma, göktaşlarının Dünya'yı tehdit etmesi durumunda yörüngelerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini anlamak için bir test niteliğindeydi. Ve bunun mümkün olduğu kanıtlandı.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

2- İnsan kanında mikroplastikler bulundu

Geçen Mart ayında Environment International dergisinde yayımlanan bir araştırma, çalışmaya katılan insanların yüzde 80'inin kan örneklerinde mikroplastikler buldu. Mikroplastikler, 5 mm'den daha kısa olan küçük plastik parçaları ve daha büyük plastik parçalarının toprakta veya denizde parçalanıp çevreyi kirletmesiyle oluşuyorlar. Mikroplastiklerin vücuttaki etkileri bilinmiyor ancak araştırmacılar yeni sonuçların endişe verici olduğunu ve mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verebileceğini söylüyorlar.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

3- İlklerin yaşandığı Dünya Kupası

2022 FIFA Erkekler Dünya Kupası, bazı dönüm noktalarıyla tarihe geçecek bir turnuva oldu. Turnuva, Katar gibi Arap veya Müslüman bir ülkenin ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupasıydı. Aynı zamanda, bir kadın hakemin yönettiği bir karşılaşmanın olduğu ilk Dünya Kupası'ydı.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

4- Dünya nüfusu ilk kez 8 milyarı aştı

15 Kasım 2022 tarihinde dünyadaki insan nüfusu 8 milyarı geçti. Bunun bir ilk olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler (BM), "İnsan yaşam süresindeki bu benzeri artış kamu sağlığı, beslenme, kişisel hijyen ve tıp alanlarındaki ilerlemeler sayesinde gerçekleşti. Bazı ülkelerdeki yüksek ve kalıcı doğurganlık oranları da bunda etkiliydi." dedi.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

5- Sıtmaya karşı yüzde 80 etkili bir aşı geliştirildi

Oxford Üniversitesi bilim insanları Eylül ayında "dünyayı değiştirme" potansiyeli olan bir sıtma aşısı geliştirdiklerini duyurdular. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulması beklenen yeni aşının deneylerinde ölümcül hastalığa karşı yüzde 80 etkili olduğu bulunmuştu. Sıtma her yıl ortalama 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bilim insanları aşının ucuz olduğunu da vurguladı.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

6- Olimpiyat tarihinde ilk kez cinsiyet ikiliği olmayan bir sporcu yarıştı

Amerikalı artistik patinajcı Timothy LeDuc, Kış Olimpiyatlarında yarışan ilk cinsiyet ikiliği olmayan kişi olarak kayıtlara geçti. Şubat'ta Pekin'de düzenlenen turnuvada çiftlerde Ashley Cain ile birlikte yedinci oldu. Bir madalya kazanamadı ama dünya çapında önemli bir etki yaptı.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

7- James Webb Uzay Teleskobu, "Büyük Patlama'dan (Bing Bang) hemen sonrasını görüntüledi

James Webb teleskobu 2022'de çok sayıda haberle adından söz ettirdi. Bunlardan biri 13 milyar yaşındaki JADES-GS-z13-0 galaksisinin fotoğrafıydı. Büyük Patlama'dan sonraki "çok erken" dönemlere ait bu fotoğraf evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görseli olarak kayıtlara geçti.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay

8- Çıplak gözle görülebilen ilk bakteri

Bilim insanları Haziran ayında dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. Thiomargarita magnifica adlı bakteriyi görmek için bir mikroskoba ihtiyaç yok çünkü yeni keşfedilen organizma insan kirpiğiyle aynı boyda ve aynı biçimde. 1 cm uzunluğunda ve bilinen bir diğer devasa bakterinin 50 katı büyüklüğündeki bakteri, çıplak gözle görülebilen ilk bakteri olma özelliğinde.

Bu yaşananlar 2022'yi ilklerin yılı haline getirdi! İşte 8 unutulmaz olay
FOTO: JEAN-MARIE VOLLAND

Kaynak: BBC

YORUMLAR
500
Hubble Uzay Teleskobu yardım bekliyor! Hubble Uzay Teleskobu yardım bekliyor!

James Webb, NASA, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2022 geride kalırken bu olaylar hafızalara kazındı! İşte geçtiğimiz yılın unutulmaz 8 olayı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Fenerbahçe'de üç başarılı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi
16:33 Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti
16:36 Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi sinirlendirecek itiraf! Wanda Nara'nın babası konuştu
16:33 Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı
16:31 Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti
16:26 Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi
16:20 MHP'den istifa eden il başkanından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken sözler
16:05 Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş
15:55 Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı
15:49 Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 17:29:57. #1.12#
SON DAKİKA: 2022 geride kalırken bu olaylar hafızalara kazındı! İşte geçtiğimiz yılın unutulmaz 8 olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement