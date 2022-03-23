Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi

23.03.2022 15:02
Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ablası, ağabeyi ve yeğenini bombardıman nedeniyle kaybeden Ukrayna vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ablası, ağabeyi ve yeğenini bombardıman nedeniyle kaybeden Ukrayna vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kiev'de yaşayan Valentyana Garıpova da savaştan kaçarak Türkiye'ye gelenler arasında yer alıyor.

Garıpova, AA muhabirine, Ukrayna'da savaşın şiddetinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bombalar nedeniyle insanların öldüğünü anlatan Garıpova, "Gelmeden iki gün önce Kiev'de evimiz bombalandı, ablam hayatını kaybetti. Bir hafta önce de Harkiv'de ağabeyimin evine bomba düştü, ağabeyim ve oğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüm." dedi.

Rusların evleri bombaladığını, şu an bazı bölgelerde durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Garıpova, orada kalan insanların artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Ukrayna'da akrabalarının, yeğenlerinin Ruslara karşı savaştığını aktaran Garıpova, gidecek başka yeri olmadığı için Türkiye'ye geldiğini, burada arkadaşlarının yanında kalacağını belirtti.

Garıpova, Ukrayna halkına kucak açtığı ve yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycanlı Fahrettin Talipzade ise Rusların her tarafı bombaladığını, Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Talipzade, "İyi ki Türkiye gibi bir devletimiz var. İyi ki Türkiye gibi arkamızda bir memleketimiz var. Türkiye sadece bizlere değil, Ukrayna vatandaşlarına da yardımcı oluyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi
Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi
Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi
Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi

YORUMLAR
500

Türkiye, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement