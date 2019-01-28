Son Dakika Haberleri: Savaşta Duyma Yetisini Kaybeden 2 Kardeş Artık Duyacak

Savaşta Duyma Yetisini Kaybeden 2 Kardeş Artık Duyacak

56 dakika önce

IBHAC Fransa yardım kuruluşu, Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde savaşta duyma yetisini kaybeden 2 kardeşe işitme cihazı temin ederek yeniden duymalarını sağladı.

Savaşta Duyma Yetisini Kaybeden 2 Kardeş Artık Duyacak, System.String[]
IBHAC Fransa yardım kuruluşu, Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde savaşta duyma yetisini kaybeden 2 kardeşe işitme cihazı temin ederek yeniden duymalarını sağladı.

Fransa'da yaşayan Müslümanların bir araya gelerek kurdukları IBHAC yardım derneği, Suriye'de yardım faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'nin El Bab ilçesinde yaşayan ve savaşta duyma yetisini kaybeden 9 yaşındaki Abdulfettah ve 15 yaşındaki Melek Rıdvan adlı kardeşlere işitme cihazı takıldı. Yeniden ailelerinin sesini duyan kardeşler büyük sevinç yaşadı.

Suriye'de 2011 başlayan iç savaştan en çok etkilenen çocuklar oldu. Yaşanan çatışma, patlama ve hastalıklar sonucu binlerce çocuk sakat kalırken, bir kısmı da işitme yetisini kaybetti.

Yapılan sağlık yardımları hakkında açıklama yapan IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, "Deyr-i Zor'dan El Bab'a gelmek zorunda kalan ailelerle birlikteyiz. İki kardeşimize işitme cihazı taktık. Çok şükür yeniden duymaya başladılar. Fransa'da yaşayan Müslümanlar Suriye'de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerin yanında olmaya devam ediyor. İleri ki zamanda daha fazla projelerle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Fransa, Suriye, Güncel
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