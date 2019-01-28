Savaşta Duyma Yetisini Kaybeden 2 Kardeş Artık Duyacak
1 saat önce
- Savaşta duyma yetisini kaybeden 2 kardeş artık duyacakHALEP - IBHAC Fransa yardım kuruluşu Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı.
- Savaşta duyma yetisini kaybeden 2 kardeş artık duyacak
HALEP - IBHAC Fransa
yardım kuruluşu Suriye
'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı.
Fransa'da yaşayan Müslümanların bir araya gelerek kurdukları IBHAC yardım derneği Suriye'de yardım faaliyetlerine devam ediyor. Kilis
'in karşısında bulunan Suriye'nin El Bab ilçesinde yaşayan ve savaşta duyma yetisini kaybeden 9 yaşındaki Abdulfettah ve 15 yaşındaki Melek Rıdvan kardeşlere işitme cihazı takıldı. Yeniden ailelerinin sesini kardeşler büyük sevinç yaşadı.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan en çok etkilenen çocuklar oldu. Yaşanan çatışma, patlama ve hastalıklar sonucu binlerce çocuk sakat kalırken, bir kısmı da işitme yetisini kaybetti.
Yapılan sağlık yardımları hakkında açıklama yapan IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, "Deyr-i Zor'dan El Bab'a gelmek zorunda kalan ailelerle birlikteyiz. İki kardeşimize işitme cihazı taktık. Çok şükür yeniden duymaya başladılar. Fransa'da yaşayan Müslümanlar Suriye'de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerin yanında olmaya devam ediyor. İleri ki zamanda daha fazla projelerle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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