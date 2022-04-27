Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor

27.04.2022 15:39

Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden askerler dolayısıyla mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden askerler dolayısıyla mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Miske mezarlığında toprağa verilen askerlerin kabirlerine vatandaşlar Paskalya Bayramı sebebiyle çiçek bırakırken, yakınları dualar okuyor.

Bugün de bir asker için çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan asker için saygı atışı yapıldı.

Askerin akrabalarından Tatyana, "Ölen yeğenim ve 25 yaşında idi. Mart ayında orduya gönüllü olarak katıldı ve 22 Nisan'da çatışmalarda hayatını kaybetti." dedi.

Yeğeninin dövmeci olduğunu belirten Tatyana, "Kendi stüdyosu vardı ve binlerce insana dövme yaptı. Kendi işini çok seviyordu. Yeğenim kalbimizde yaşıyor." diye konuştu.

Birçok sivilin Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldığına dikkati çeken Tatyana, Ukraynalı askerlerin hayatta kalmaları için dua ettiklerini dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde söz konusu mezarlığa füze isabet etmiş, birçok mezar hasar görmüştü.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor
Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor
Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor
Ukrayna'daki savaş nedeniyle mezarlıklarda defin ve ziyaret yoğunluğu yaşanıyor

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Kaynak: AA

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