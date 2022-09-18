Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! - Son Dakika
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Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu!

18.09.2022 15:09
Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu!

Savaştaki Rusya, Starlink uydularını düşman unsuru olarak görebileceklerini söyledi. Kremlin, birçok kez Musk'ı uyarmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu, hiç kuşkusuz insanlık açısından oldukça endişe verici gelişmelere sahne oluyor. Öte yandan tüm dünya, Rusya'ya karşı tepkilerini göstermek için ambargo uygularken Ukrayna için de yardım elini uzatıyor. Bu ellerden birisi olan Elon Musk'ın Starlink projesi, Rusya'nın tehdidi altında.

Rusya, Starlink uyduları için "meşru hedef" dedi

SpaceX'in uydudan internet projesi Starlink, kullanım alanlarını günden güne genişletiyor. Savaşın başlamasının ardından Musk, Ukrayna'nın internet erişimine çözüm olması için Starlink'i Ukrayna'da da aktif etmişti. Görünen o ki Rusya, Starlink'i düşman olarak görüyor.

Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu!

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA) çalışma grubu Rus delegasyonu başkanı Konstantin Vorontsov, geçtiğimiz günlerde uzay tehditlerini azaltma konusundaki açık uçlu çalışma grubunda bir açıklama yaptı. Vorontsov, Starlink'i ima ederek sivil uyduların misilleme için meşru bir hedef haline gelebileceğini söyledi

Vorontsov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Dış uzay teknolojilerinin zararsız kullanımının ötesine geçen ve Ukrayna'daki olaylar sırasında belirginleşen son derece tehlikeli bir eğilimin altını çizmek istiyoruz. Görünüşe göre meslektaşlarımız bu tür eylemlerin aslında askeri çatışmalara dolaylı katılımı teşkil ettiğinin farkında değiller. Yarı sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir.

Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu!

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ülkedeki geniş bant ağlarını kullanılmaz hale getirmişti. Bunun ardından Musk, Starlink projesini ülkede aktif etti ve Ukrayna için önemli bir yardıma imza attı. Öte yandan Musk, böyle bir saldırının olabileceğini tahmin etmiş olacak ki Rusya'nın Starlink'e saldırma ihtimali için Ukrayna'yı defalarca uyardı.

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! - Son Dakika

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